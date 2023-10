Zahl der Baugenehmigungen in Niedersachsen deutlich gesunken

Mehr zum Thema

Grünes Licht für Lithium-Raffinerie in Emden In Emden kann wie geplant eine Lithium-Raffinerie entstehen. Ein sogenannter Erbbaurechtsvertrag, der die Nutzung von rund 30 Hektar Fläche regelt, sei inzwischen abgeschlossen, teilte die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports am Montag mit.