Zahl der Arbeitslosen steigt

Ildikó von Kürthy will sich nicht mehr in Highheels quälen Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy (55, Es wird Zeit) setzt Bequemlichkeit über Style. Heute würde ich nicht mehr einen ganzen Abend auf hohen Schuhen leiden, sagte Kürthy im Interview der Zeitschrift Gala (Donnerstag). In ihrem 2015 erschienen Buch Neuland. Wie ich mich selber suchte und jemand ganz anderen fand hatte sie über Selbstoptimierungs-Versuche geschrieben - inklusive Botox-Behandlungen und Haarverlängerungen. Heute zeigt sich die Autorin auf Instagram von ihrer bequemen Seite: Mit ihrem Hund schmusend und im entspannten Look auf der Couch. 1999 veröffentlichte sie ihren ersten Roman Mondscheintarif und startete damit ihre Bestseller-Karriere.