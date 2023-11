Zahl der Arbeitslosen in Bremen leicht gestiegen

Mehr zum Thema

Frachter-Unglück: Kapitän bei Kollision gestorben Bei der Frachter-Kollision auf der Nordsee vor Helgoland ist der Kapitän des am Unglück beteiligten Schiffes Verity gestorben. Der Tote sei inzwischen identifiziert, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg am Donnerstag mit. Das Obduktionsergebnis habe bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.