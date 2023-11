„Es ist ganz klar, dass im Container Menschen aufeinander treffen werden, die keine Zeit miteinander verbringen wollen“, erklärte „Promi Big Brother“-Moderator Jochen Schropp (44) vor dem Start der Show – und hui, hat er Recht! Denn Peter Klein wird mit Sicherheit NICHT erfeut sein, auf seine Ex Iris Klein zu treffen. „Ihm wird die Kinnlade runterfallen“, freut sich diese schon.

Die Kinnlade ist auch Peters Freundin Yvonne Woelke runtergefallen, als sie von diesem Container-Coup gehört hat. Auch, wenn sie da schon so eine Ahnung hatte… Sie könnte nämlich ihren „Ar** drauf verwetten“, dass mit dem Einzug jetzt Iris’ Masterplan endlich aufgegangen ist, wie sie in ihrer Instagram-Story mutmaßt: „Das war alles von Australien bis jetzt geplant. (...) Sie wollte schon SO lange ins ‘Promi Big Brother’-Haus. Jedes Jahr hat sie sich beworben und hat es nicht geschafft. Und jetzt dank Peter hat sie es geschafft!“ Yvonne ist empört, dass sich Iris in jede Show „schmuggelt“.

