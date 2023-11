Für Bullys, die bereits ein Zuhause haben, heißt das Gesetz zudem: keine Freiheit mehr – außer in den eigenen vier Wänden. Die XL Bullys müssen sich dann ab Januar an neue Auflagen halten, diese wären: Leinenpflicht immer und überall, Maulkorb, gesichertes Grundstück und eine Kastration. Ein großes Haus ist zwar schön – aber für einen Hund dieser Größe vermutlich eher ein schön dekorierter Käfig. Übrigens: Einen Wesenstest wie in Deutschland wird es in Großbritannien nicht geben. Die Regeln gelten für jeden Hund. Egal, wie gut sie erzogen worden sind.

Als Hundehalterin und selbsternannte „Dog-Mum“, allerdings von einem verschmusten Labrador-Mischling namens Bacio, der aus Griechenland seinen Weg zu mir gefunden, ist es schwer zu beurteilen, wie es ist, einen Hund zu haben, der eine solche Kraft hat. Bacio löst eher selten Angst bei einem Passanten aus. Ein XL Bully sorgt da mit Sicherheit für mehr Respekt. Das ist auch vollkommen in Ordnung, immerhin zeigen Vorfälle wie die in Birmingham auch, dass es gefährlich werden kann. Doch XL Bullys können genauso sanft und friedlich sein, wie mein Vierbeiner.

Interessant zu beobachten sind in diesem Zusammenhang auch die Beißstatistiken, denn Listenhunde beißen gar nicht so oft zu, wie viele das vielleicht annehmen. Zumindest dominieren sie nicht die Rangliste. Lediglich 26 Beißvorfälle (7 Prozent) seien von den neun gelisteten Hunderassen und deren Kreuzungen 2022 in Hessen verursacht, sagt Mike Ruckelshaus, Fachbereichsleiter Tierschutz Inland bei der Tierschutzorganisation TASSO. Dazu kommt der Punkt, dass viele Rassen, die in einigen Ländern als Listenhunde gelten, in anderen Ländern als Familienhunde gehalten werden, wie zum Beispiel der American Staffordshire. Und da wären wir bei dem Punkt Erziehung – und nicht zu vergessen: den Züchtern.

Lese-Tipp: Familie lässt ihre Bulldogge in einer Pension – als sie aus dem Urlaub kommen, ist der Hund tot