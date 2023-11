Was am Black Friday für Preise purzeln, halten alle Online-Shops bislang unter Verschluss. Trotzdem scheint es bislang unwahrscheinlich, dass die Xbox Series X am Black Friday einen weiteren Rekordpreis anpeilt. Mit 399 Euro ist das Spielegerät so günstig wie nie zuvor. Auch letztes Jahr galt der Bestpreis für das Vorgängermodell schon einige Tage vor dem eigentlichen Schnäppchentag. Wer die Xbox Series X jetzt zum Bestpreis aller Zeiten haben möchte, sollte schnell sen. Das Angebot könnte schneller vergriffen sein, als uns lieb ist.