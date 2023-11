Machen wir uns nichts vor – Gamer teilen sich heutzutage in drei Lager auf: Nintendo, PlayStation und Xbox. Wer sich einmal einer Konsole zugehörig fühlt, wechselt so schnell nicht zu einer anderen rüber. Deshalb dürfte gerade für Xbox-Fans oder diejenigen, die es noch werden wollen, das Angebot bei Media Markt am Black Friday großartig sein: Die neueste Xbox Series X* fällt hier nämlich von 550 Euro auf 399 Euro. Damit ist sie so günstig wie noch nie.

Im Durchschnitt kostet sie bei anderen Shops 60 Euro mehr. Das verführerische Angebot dürfte großes Interesse bei Gamern wecken. Wer jetzt nicht zuschlägt, könnte enttäuscht zurückbleiben. Schnell sein lohnt sich.

Xbox Series X zum Black Friday im Überblick: