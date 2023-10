Wüst trifft Litauens Regierungschefin

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Mittwoch in Vilnius Litauens Premierministerin Ingrida Simonyte getroffen. Im Zentrum des politischen Gesprächs hätten der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, aktuelle europapolitische Fragen und Potenziale der Zusammenarbeit beider Länder gestanden, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei auf der Plattform X mit.

Das russische Verhalten an der NATO-Ostflanke bedeutet für die Menschen in Litauen eine unmittelbare Bedrohung, schrieb Wüst dort. Dieser Bedrohung und dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stellen wir uns mit Solidarität und Zusammenhalt entgegen - als Freunde und Bündnispartner. Er sei sich mit Simonyte einig, dass die Antwort auf die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen ein starkes geeintes Europa sei. In Vilnius legte Wüst auch einen Kranz an der nationalen Gedenkstätte für die Opfer des Kampfes für die Unabhängigkeit nieder.

Der NRW-Regierungschef hält sich seit Dienstag für einen dreitägigen Besuch in Litauen auf. Auf seinem Programm steht auch der Austausch mit Wirtschaftsvertretern sowie mit Bundeswehr-Kontingent in Rukla, das an der Sicherung der Nato-Ostflanke beteiligt ist. In Litauen sind derzeit rund 800 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland stationiert, darunter 71 aus NRW.