Wüst: „Sicherheit Israels bleibt deutsche Staatsräson“

Nach den tödlichen Großangriffen aus dem Gazastreifen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst dem attackierten Staat Israel Solidarität zugesichert. Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg der Hamas aufs Schärfste und stehen in dieser Stunde fest an der Seite unserer Freunde in Israel, schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X. Nordrhein-Westfalen sei sich der tiefen Verbundenheit zu Israel bewusst. Der Terror darf niemals siegen.

Landtagspräsident André Kuper schrieb nach Angaben eines Sprechers in einer persönlichen Mitteilung an Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor: Wir verurteilen den Angriff der Hamas auf Israel als feigen Terrorangriff. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien.

Bei Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel waren nach Informationen israelischer Medien aus medizinischen Kreisen bis zum Samstagnachmittag mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

In einem Überraschungsangriff hatte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Nach Medienberichten töteten sie in Ortschaften in Grenznähe zahlreiche Israelis. Einige Angreifer hätten sich auch mit Geiseln in Häusern verschanzt. Mehrere Israelis seien in den Gazastreifen verschleppt worden.