Wüst lädt zu „Neubürgerempfang“ ins Düsseldorfer Ständehaus

Leiche in Brandruine gefunden: Zwei Männer festgenommen Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Wohnung in Lippe sind zwei junge Männer festgenommen worden, die für den Tod des Mannes verantwortlich sein sollen. Die Männer im Alter von 18 beziehungsweise 19 Jahren seien in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Obduktion hatte ergeben, dass der Mann möglicherweise bereits vor dem Brand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.