Wüst für Diskussion über Asylverfahren in Afrika

„1Live Krone 2023“ Nominierte in acht Kategorien stehen fest Für den Publikumspreis 1Live Krone stehen die nominierten Künstlerinnen und Künstler fest: Die Fans haben bis 29. November die Wahl in acht Kategorien und unter mehr als 30 Nominierten, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag mitteilte. Die Verleihung der Trophäe findet diesmal am 30. November statt und erstmals in Bielefeld. 1Live ist der Jugendsender unter den WDR-Hörfunkprogrammen.