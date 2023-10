Wüst: CDU kann von Frust auf Ampel profitieren

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht im Zuwachs für die Christdemokraten bei der Landtagswahl in Hessen auch ein positives Signal für die Bundes-CDU. Die Wahlen in Hessen und Bayern seien durch starke Ministerpräsidenten geprägt worden, sagte der CDU-Politiker am Montag beim Eintreffen zu den Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Diese Arbeit ist goutiert worden von den Menschen und natürlich durch den Frust auf die Ampel, ergänzte er.

Es gebe dabei auch eine gute Botschaft, denn der Frust auf die Ampel entlädt sich eben nicht ausschließlich bei der AfD, sagte Wüst. Dies gehe aus den Wählerwanderungen hervor. Vielmehr führe die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung auch zu einem Wählerzuwachs insbesondere bei der CDU in Hessen. Das ist eine gute Botschaft für die Demokratie, für unser Land und auch für die CDU.

Auf die Frage, warum es CSU-Chef Markus Söder in Bayern anders als Rhein nicht gelungen sei, den Frust auf die Ampel für sich auszunutzen, antwortete Wüst mit einem Verweis auf die unterschiedliche Parteienlandschaft mit starken Freien Wählern in Bayern. Wenn man nun sehe, dass rund 30 Prozent rechts von der CSU platziert sind, dann ist da eben auch eine Menge von dem Frust gelandet. In Hessen haben wir eben ein anderes Bild.

Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind CSU und CDU stärkste Kräfte geworden. Die SPD verbuchte am Sonntag bei beiden Abstimmungen historisch schlechte Ergebnisse. Deutlich stärker als vor fünf Jahren war die AfD. Die Grünen verloren, und die FDP stürzte ab: In Bayern flog sie aus dem Landtag, in Hessen blieb sie nur äußerst knapp drin. Während Rhein mit der CDU in Hessen nach dem vorläufigen Ergebnis 34,6 Prozent der Stimmen (+7,6 Punkte) holte, kam die CSU von Söder in Bayern auf 37,0 Prozent - 0,2 Prozentpunkte unter ihrem desaströsen Ergebnis von 2018 (37,2).