Würzburger Bischof: Abschneiden der AfD als „Warnschuss“

Die Zugewinne der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat der Würzburger Bischof Franz Jung als Warnschuss für die Politik bezeichnet. Das Abschneiden der Rechtspopulisten in beiden Ländern habe ihn sehr erschrocken, sagte Jung am Montag. Ich hoffe, dass dieser Warnschuss gehört wird.

Jung forderte die Parteien in beiden Landtagen auf, nach dem Wahlkampf wieder auf die Sachebene zurückzukehren und Probleme in den Bereichen Klima, Migration, Wirtschaft und Energiesicherheit anzugehen. Was sehr unschön war, ist die Tendenz, den politischen Gegner persönlich in Misskredit zu bringen und zu desavouieren, sagte Jung. Das ist zu verurteilen, es vergiftet die Stimmung.