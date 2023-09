Würzburg fördert grüne Dächer und entsiegelte Flächen

Mehr zum Thema

Bayerns Gnabry fällt wochenlang aus: Unterarm gebrochen Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry wird mehrere Wochen ausfallen. Der 28-Jährige erlitt am Dienstagabend beim 4:0 des FC Bayern in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Preußen Münster eine Fraktur des linken Unterarms. Das bestätigte Trainer Thomas Tuchel beim Sender Sky. Gnabry fällt damit auch für die USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober mit den ersten Länderspielen des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann aus.