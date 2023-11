Glamour-Auszeit ohne Kind!

Vor knapp einem Jahr ist Jasmin Wagner alias „Blümchen“ zum ersten Mal Mama geworden. Nach einer kurzen Auszeit treibt es die Sängerin inzwischen wieder mehr in die Öffentlichkeit – so auch bei der diesjährigen Bambi-Verleihung in München. Im zeigefreudigen Hingucker-Look wagt sie ihren „kleinen Cinderella-Ausflug“ und spricht mit uns ganz offen über das Dasein als Mutter. Was sie uns dabei alles verraten hat, zeigen wir euch im Video.

