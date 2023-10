Eine schwierige Frage gab es für Svea Jacobsen in der aktuellen Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ zu lösen: Wovon wurden 2022 hierzulande gut 474 Mio. Liter produziert und damit fast doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor?

Die richtige Antwort: A) alkoholfreies Bier.

Sie haben diese Frage mit Leichtigkeit beantwortet und hätten in der Sendung weiter bis zur Million gezockt? In unseren „Wer wird Millionär?“-Spielen bei RTLspiele.de können Sie testen, wie weit Sie es als Kandidat in der beliebten RTL-Quizshow schaffen würden – und ob Sie das Zeug zum Millionär haben.