Wolkig und überwiegend trocken in Thüringen

Mehr zum Thema

„Pleite, Pech, Pannen“ Erzgebirge Aue verliert gegen Münster Dem FC Erzgebirge Aue ist das Spielglück verloren gegangen. Das 0:4 (0:2) am Mittwochabend bei Aufsteiger Preußen Münster war die dritte Niederlage in Serie. Anstatt sich in der Tabelle oben festzusetzen, geht es mit den Veilchen stetig bergab.

Finanzämter haben mit Krankheitsausfällen zu kämpfen Wer in Thüringen eine Steuererklärung abgibt, muss bisweilen lange auf eine Rückmeldung des Finanzamtes warten. Dies hat auch mit dem Krankenstand in den Behörden zu tun.