Wolken, Wind und etwas Regen in Sachsen

Mehr zum Thema

Maite Kelly: Frauen müssen sich gegenseitig unterstützen Schlagersängerin Maite Kelly will Frauen dazu ermutigen, sich untereinander mehr zu fördern. Leider wurde ich immer mehr von Männern als von Frauen gefördert. Ich versprach mir selbst, das als Unternehmerin anders zu tun, denn das ist eigentlich wirklich traurig, sagte die 43-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. In den letzten Jahren habe sie immer wieder gemerkt, dass es Systeme gibt, die Frauen kleinhalten. Sie weigere sich jedoch, sich auf diese einzulassen, so die Sängerin. Es ist wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft kluge Mütter haben, die nicht in solchen Systemen - wie beispielsweise Minijobs - festgehalten werden.

„Einfach geil“: Leipzigs Achtelfinal-Helden feiern sich Erstmals zieht RB Leipzig vorzeitig in die K.o.-Phase der Champions League ein. Der Sieg in Belgrad zeigt aber auch, was die Mannschaft noch lernen muss.