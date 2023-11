Wolken und Wind in Sachsen-Anhalt: Teils Dauerregen erwartet

Mehr zum Thema

Immer weniger Rechtsanwälte in Sachsen-Anhalt Wer einen Rechtsbeistand braucht, könnte es in manchen Regionen in Sachsen-Anhalt bald schwer haben. Die Zahl der selbstständigen Rechtsanwälte sinkt. Der Nachwuchs strebt in die großen Städte. Nun gibt es Versuche, jungen Juristen den ländlichen Raum nahezubringen.

Gewerkschaften rufen zu Warnstreiks an Hochschulen auf Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes rufen die Gewerkschaften zu einem Hochschulstreiktag auch in Sachsen-Anhalt auf. Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben einen ganztägigen Warnstreik für die Beschäftigten, Auszubildenden und Studierenden ausgerufen. Beteiligt sind die Universitäten in Halle und Magdeburg, die Hochschulen Magdeburg-Stendal, Anhalt, Merseburg und Harz sowie die Kunsthochschule Burg Giebichenstein. In Halle ist für den Mittag (12.00 Uhr) eine zentrale Streikkundgebung auf dem Universitätsplatz geplant sowie ein Demonstrationszug zum Steintor.

