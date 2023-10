Wolken und Regen in Thüringen: Temperaturen bis 14 Grad

Mehr zum Thema

Auch in Thüringen Trauerfeiern für Tote ohne Angehörige Trauerfeiern für Tote ohne Angehörige werden auch in Thüringen zunehmend ein Thema. Jeder Mensch hat das Recht, betrauert zu werden, sagt Pfarrer Bertram Wolf von der Pfarrei St. Elisabeth in Gera. Das gemeinsame Gedenken sei sowohl ein würdiger Abschied für die Verstorbenen als auch eine wichtige Auseinandersetzung mit dem Tod für die Lebenden.