Wolken und Regen im Norden erwartet

Bewölktes, regnerisches Herbstwetter erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg am Freitag. Leichter Regen breitet sich im Tagesverlauf von der Elbe her aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei werden Temperaturhöchstwerte um 10 Grad erreicht. An der Ostseeküste sowie auf Helgoland ist zudem zeitweise mit Windböen zu rechnen. Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Bei mäßigem Wind sinken die Temperaturen dann auf sieben Grad.