Wolken und örtlich Regen in Berlin und Brandenburg

Härtel: Wassertemperatur in Hallenbädern wird angepasst Nach dem Ende der Freiluft-Badesaison können die Schwimmer wieder auf höhere Temperaturen in den Hallenbädern hoffen. Die Wassertemperatur in den Schwimmbädern wird auch wieder angepasst. Ich habe jetzt aber noch nicht das letzte Signal, wann auf die angemessene Temperatur von 27, 28 Grad umgestellt wird. Ich gehe davon aus, dass es geschehen wird, zumal auch die Saunen wieder öffnen, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), der Deutschen Presse-Agentur.