Wolken, Regen und Wind in Thüringen erwartet

Wolken und Schauer bestimmen die Wetterlage in Thüringen am Donnerstag. Der Tag startet frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag ziehen dichte Wolken auf, dabei bleibt es erstmal trocken. Im Tagesverlauf tritt vereinzelt Sprühregen auf, zum Abend kommt es vor allem im Norden zu Schauern.

Teils werden starke bis stürmische Böen erwartet - bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt, von Nord nach Süd zieht Regen durch Thüringen. Weiterhin kommt es zu starken bis stürmischen Böen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad.

Am Freitag hält sich die Wolkendecke am Himmel. Am Nachmittag kommt es zu Schauern. Erneut wird es windig - mit teils stürmischen und in den Hochlagen auch Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 bis 7 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt, laut DWD werden Schneeschauer erwartet. Lokal kann es glatt werden. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 0 und 2 Grad, im Bergland bis minus 3 Grad.