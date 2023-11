Wolken, Regen und Glätte erwartet

Mehr zum Thema

Sievers: Südniedersachsen soll Trüffelland werden Der Trüffelanbauer Fabian Sievers aus Südniedersachsen sieht in Deutschland großes Potenzial für den Edelpilz. 2023 ist das mit Abstand beste Trüffeljahr, schwärmte der 51-Jährige, der vor elf Jahren eine Trüffelplantage in Alfeld im Landkreis Hildesheim anlegte. Seine rund 1000 an einem Hang gelegenen Bäume pflanzte er mit eigenen Händen. 750 von ihnen waren zuvor mit Sporen von heimischen Burgundertrüffeln geimpft. Der knollige, aromatische Pilz, der an Baumwurzeln wächst, wird in Spanien und Italien seit Jahrzehnten kultiviert.