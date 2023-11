Wolfsburgs Sportdirektor: „Keinen Kontakt zum DFB“

Mehr zum Thema

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt: Verursacher flüchtet Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Hildesheim schwer verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei sucht nun Zeugen. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte das Fahrzeug des 22-Jährigen am Montag in der Innenstadt überholt und war knapp vor dem Wagen wieder eingeschert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 22-Jährige, der auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fuhr, wich mit seinem Auto nach rechts aus und kollidierte mit drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen auf rund 41.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.