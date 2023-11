Wolfsburgs Frauen nach 2:0 über Duisburg Spitzenreiter

Mehr zum Thema

Arbeitsminister: Gesetz für Tarifbindung noch in diesem Jahr Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das geplante Gesetz für mehr Tarifbindung noch in diesem Jahr vorlegen. Wir haben eine Aufgabe, die Tarifbindung zu stärken in diesem Land, sagte Heil am Samstag auf dem Bundeskongress der SPD-Jugend in Braunschweig. Deshalb werde ich noch in diesem Jahr ein Gesetz vorlegen, was dafür sorgt, dass zumindest einmal öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an tarifgebundene Unternehmen in diesem Land gehen. Der Wandel in der Arbeitswelt müsse fair ausgehandelt werden.