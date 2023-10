Wolfsburg ohne Stammkeeper gegen „stärksten Gegner“ Bayer 04

Mehr zum Thema

Brennende Autos im Elbtunnel gelöscht: Sechs Verletzte Schreck im Elbtunnel: Am Morgen kommt es in einer der Röhren zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos. Es entsteht zudem ein Brand und zwei Fahrzeuge brennen komplett aus. Es gibt mehrere Verletzte und mehr als 50 Menschen müssen betreut werden.