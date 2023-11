Wolf reißt fünf Schafe im Landkreis Bautzen

Mehr zum Thema

Auszeichnung für Lohgerber Museum in Dippoldiswalde Der mit 20.000 Euro dotierte Sächsische Museumspreis 2023 geht nach Dippoldiswalde (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Die Auszeichnung wurde am Montag in Dresden dem Lohgerber Museum & Galerie verliehen, wie das Kulturministerium informierte.

Kulturhauptstadt 2025 greift John-Cage-Konzept auf Mit einem großen Museum Circle nach dem Konzept des Avantgarde-Künstlers John Cage wollen Museen aus Chemnitz und dem Umland 2025 den Kulturhauptstadt-Besuchern ihre Schätze präsentieren. Bei einem Treffen im Chemnitzer Industriemuseum haben sie am Montag Ideen dazu ausgetauscht. Seines Wissens ist es das dritte Mal überhaupt, dass Cages Konzept umgesetzt werde, sagte Alexander Ochs, Kurator des Kulturhauptstadt-Leuchtturmprojektes Purple Path, das 2025 Stadt und Umland verbinden soll. Laut Ochs werden sich 30 bis 40 Museen an dem Museum Circle beteiligen.