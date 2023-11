Wolf „GW852m“ auch für Riss von drei Ziegen verantwortlich

Wolfsrüde GW852m ist nach Erkenntnissen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe auch für den Riss von drei Ziegen in Forbach im Kreis Rastatt verantwortlich. Das teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Am Tag davor hatte das Ministerium berichtet, dass das gleiche Tier ebenfalls in Forbach und wohl im ähnlichen Zeitraum drei Schafe getötet und fünf weitere verletzt hatte.

Die Ziegen waren der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg am 27. Oktober gemeldet worden. Zwei Tage vorher war der Hinweis zu den toten und verletzten Schafen bei der Behörde eingegangen.