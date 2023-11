Woidke zeigt sich „zutiefst beunruhigt“ über Haushaltsurteil

Mehr zum Thema

Einbruch bei Seniorin: Neffe tot in seiner Wohnung gefunden Nach einem Einbruch bei einer 86-Jährigen in Berlin-Marzahn ist der Neffe der Frau tot in seiner Wohnung im selben Haus aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 63-Jährige getötet wurde. Darauf deute die Auffindesituation des Toten hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Weitere Erkenntnisse erhofft sich die eingeschaltete Mordkommission durch die Obduktion der Leiche, die nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag erfolgen sollte.