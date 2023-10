Woidke will Chipkarte statt Geld für Asylbewerber

Mehr zum Thema

RTL

Juden, Muslime und Christen treffen sich für Friedensgebete Nach dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel haben Menschen verschiedener Religionen am Dienstagabend in Berlin gemeinsam für Frieden gebetet. Mehrere Dutzend Menschen, darunter Juden, Muslime und Christen, waren am Abend zu dem Gebet auf den Petriplatz in Berlin-Mitte gekommen. Zur Aktion aufgerufen hatte die multireligiöse Stiftung House of One.

Wasserpreise bleiben in kommenden Jahren stabil Die Wasserpreise in Berlin bleiben in den kommenden Jahren stabil. Der Senat beschloss am Dienstag, dass das Land Berlin unterm Strich für die Jahre 2024 und 2025 auf einen Teil seines bislang geplanten Gewinns in Höhe von jeweils 57,8 Millionen Euro verzichtet. Das ist in Zeiten steigender Kosten in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine sehr gute Nachricht, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).