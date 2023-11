Woidke als SPD-Landesvorsitzender wiedergewählt

Mehr zum Thema

Steinmeier: Unterstützung von Schulen für Zusammenhalt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts wachsender Auseinandersetzungen in Klassenzimmern und auf Pausenhöfen infolge des Gaza-Krieges mehr Unterstützung für Schulen angemahnt. Es gehe darum, den Zusammenhalt in vielfältigen Schulgemeinschaften zu stärken, sagte er am Donnerstag bei einem Runden Tisch im Schloss Bellevue zum Thema Konflikt im Klassenzimmer: der Nahostkrieg und unsere Schulen. Wir müssen uns um die Prävention von Hass und Gewalt kümmern, statt immer nur Feuerwehr zu spielen, wenn es brennt. Das verlangt unsere Verantwortung für friedliches Zusammenleben in unserem Land. Das verlangt unsere Verantwortung für unsere Demokratie, sagte Steinmeier.