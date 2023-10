Wohnwagen gehen in Flammen auf

Mehr zum Thema

Frauen sterben bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße 32 Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 32 im Zollernalbkreis sind zwei Autofahrerinnen ums Leben gekommen. Sie waren 41 und 43 Jahre alt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 41-Jährige sei von Schlatt kommend in Richtung Hechingen im dreispurig ausgebauten Streckenabschnitt auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der anderen Frau. Für beide Fahrzeuglenkerinnen kam jede Hilfe zu spät, wie es hieß. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Auch der Hund im Auto der 43-Jährigen starb.

Feuerwehr rettet Frau und Hund aus brennender Wohnung Die Feuerwehr hat in Freiburg eine Frau und einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz Freiburg am Samstag mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.