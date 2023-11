Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr findet Toten

Mehr zum Thema

Auch Saale-Orla-Kreis will Bezahlkarten für Asylsuchende Nach dem Landkreis Greiz will auch der Saale-Orla-Kreis Bargeldzahlungen an Asylsuchende durch eine Bezahlkarte ersetzen. Mit der technisch limitierten Bezahlkarte sollen sich die Asylsuchenden versorgen und Dinge des täglichen Bedarfs erledigen können, wie das Landratsamt in Schleiz am Montag mitteilte. Bargeldauszahlungen oder Auslandsüberweisungen sollen mit der Karte hingegen nicht möglich sein. Die Umstellung sei möglichst bald geplant, einen konkreten Zeitpunkt dafür nannte das Landratsamt nicht. Die Kreisverwaltung will zunächst die Erfahrungen mit einer Bezahlkarte im Nachbarkreis Greiz abwarten.