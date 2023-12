Wohnungen als KI-Labor: Forschung zu menschlichem Verhalten

Mehr zum Thema

Milli-Vanilli-Film hat Weltpremiere in München Vor 35 Jahren begann in München die Geschichte von Milli Vanilli - nun feiert dort ein Film über die Skandalband Weltpremiere. An diesem Montag (19.30 Uhr) präsentiert Regisseur Simon Verhoeven (Männerherzen), der auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat, seine Sicht auf die wohl größte Betrugsaffäre in der Musikgeschichte. Der Titel des Films ist der des größten Hits von Rob und Fab, die Weltstars wurden, ohne selbst zu singen: Girl You Know It's True.