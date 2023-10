Wohnung nach pro-palästinensischem Instagram-Post durchsucht

Mehr zum Thema

Großeinsatz bei Scheunenbrand: 500.000 Euro Schaden Bei dem Brand einer Scheune in Oberfranken mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist ein Schaden von schätzungsweise 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte ein Anwohner am Donnerstagabend in Königsfeld (Landkreis Bamberg) Brandgeruch und wählte den Notruf. Rund 150 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz und verhinderten, dass sich der Scheunenbrand auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitete.