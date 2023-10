Wohnung in Hamburg durchsucht: Gefährliche Stoffe?

Mehr zum Thema

Ermittlungen nach Gerüstunfall mit vier Toten fortgesetzt Die Frage nach dem Warum rückt nun in den Vordergrund. Warum krachte ein Baugerüst in der Hamburger Hafencity in sich zusammen? Wie kam es zu dem Unglück mit mehreren Toten? Klar scheint: Es dürfte lange dauern, bis Gewissheit herrscht.

Bergung des vierten Toten auf Baustelle dauert Nach dem schweren Unfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity am Montag dürfte sich die Bergung des vierten Todesopfers voraussichtlich bis zum Dienstagabend hinziehen. Einsatzkräfte arbeiteten sich an Seilen hängend mit schwerem Gerät wie Metallsägen zu dem Leichnam des Bauarbeiters vor, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bergungsarbeiten waren schon am frühen Morgen um 7.30 Uhr fortgesetzt worden. Aufgrund der hohen Eigengefährdung unserer vor Ort befindlichen Einsatzkräfte wurde den Angaben zufolge eine Fachfirma von speziellen Industriekletterern hinzugezogen, um die Unglücksstelle zu sichern und eine Bergung möglich zu machen.

