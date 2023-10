Wohnmobil und Transporter in einer Nacht gestohlen

In Vorpommern sind am Wochenende in einer Nacht ein Kleintransporter und ein Wohnmobil gestohlen worden. Die beiden Diebstähle ereigneten sich in der Nacht zu Samstag in Greifswald und in Bergen auf der Insel Rügen (Vorpommern-Rügen), wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Fahndung nach beiden Fahrzeugen blieb bis Sonntagabend ohne Erfolg. Der weiße Transporter ohne Kennzeichen stand auf dem Gelände eines Autohauses in Bergen und wurde am Samstagvormittag als gestohlen gemeldet.

Das Wohnmobil einer Familie aus Greifswald war auf einer Grundstückseinfahrt in der Südstadt geparkt. Es wurde zuletzt am Freitagabend gesehen und der Diebstahl ebenfalls am Samstag angezeigt. Ein Zusammenhang mit anderen Wohnmobil- und Campingfahrzeugdiebstählen in MV wird geprüft. Der Gesamtschaden wird auf knapp 70.000 Euro geschätzt.