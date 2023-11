Wohnmobil-Betrug: Festnahmen und Durchsuchungen

Mehr zum Thema

„GQ“ ehrt Performance-Künstlerin Abramović als Kunstikone Die international gefeierte Performance-Künstlerin Marina Abramović ist demnächst um eine Trophäe reicher. GQ Germany würdigt sie bei den GQ Men of the Year-Awards als Art Icon of the Year, als Kunstikone des Jahres, wie die Männermode-Zeitschrift des Verlags Condé Nast am Montag in München mitteilte. Überreicht werden soll die Auszeichnung im Rahmen einer Gala am 30. November in Berlin - genau am 77. Geburtstag der aus Serbien stammenden Künstlerin.