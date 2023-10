Wohnhausbrand: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Mehr zum Thema

Defekte Oberleitungen: Ersatzverkehr zum Flughafen Zwei defekte Oberleitungen haben am Mittwoch in Stuttgart für Verspätungen und Beeinträchtigungen bei drei S-Bahnlinien gesorgt. Zudem fuhren zum Flughafen zeitweise nur noch Ersatzbusse, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Durch einen Kurzschluss waren eine Oberleitung bei Vaihingen und eine im Bereich der Stammstrecke defekt.