Wohlfahrtsverbände fordern mehr Geld vom Senat

Saleh betont: An Präventionsarbeit wird nicht gekürzt Bei den Mitteln für die die Präventionsarbeit in Berlin wird es nach Angaben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh keine Kürzungen geben. Er kündigte im Gegenteil an, bei den aktuellen Haushaltsberatungen sogar eine deutliche Aufstockung zu verlangen. Was wir brauchen, ist nicht weniger Prävention, sondern mehr Prävention, sagte Saleh am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften und Organisationen, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren.

Nur wenige Demonstrationen in Brandenburg Das Demonstrationsgeschehen mit Bezug zum Nahostkonflikt in Brandenburg ist nach Angaben der Landesregierung überschaubar. Es bewege sich im bundesweiten Vergleich auf einem quantitativ geringen Niveau, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Brandenburger Landtag.