Polizei-Affäre: Innenministerium beruft Vertrauensanwältin Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung bei der Polizei hat das Innenministerium nun eine Vertrauensanwältin berufen, um eine weitere Ansprechstelle zu schaffen. Mit der Vertrauensanwältin schließe man eine Lücke und ergänze die Anlaufstellen, die es bereits gebe, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart mit. Sexismus und sexuelle Belästigung haben in der Verwaltung und bei der Polizei keinen Platz: Wir sagen nein zu sexuellen Grenzüberschreitungen am Arbeitsplatz! Verfehlungen sollten und dürften nicht unter den Teppich gekehrt oder als vermeintlich dummer Spruch abgetan werden.

Bakterielle Verunreinigung: Löffinger sollen Wasser abkochen Bürger in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind dazu aufgefordert worden, ihr Leitungswasser vor dem Verzehr abzukochen. Grund sei eine bakterielle Verunreinigung, die am Donnerstag im Wasser festgestellt wurde, wie ein Sprecher des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald am Freitag sagte. Betroffen sei der Ortsteil Reiselfingen.