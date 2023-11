Wochenbeginn mit Schauern: Es wird kühler

Auch die neue Woche beginnt regnerisch. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist es am Montagvormittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch überwiegend trocken, bevor dann ab dem Nachmittag aus Westen schauerartiger Regen heranzieht. Die Tageshöchstwerte steigen auf 10 bis 14 Grad. Schauer gibt es demnach auch am Dienstag. Nach und nach wird es kühler: Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge bei sieben bis zehn Grad. In den folgenden Tagen bleiben die Temperaturen auch tagsüber einstellig.