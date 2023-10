Wo es laut ist im Südwesten: Lärmkarten sind online

Mehr zum Thema

Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand auf Recyclinghof Auf einem Recyclinghof in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat es einen Großbrand gegeben. Am Dienstagmorgen entwickelten sich laut Polizei weithin sichtbare Rauchwolken. Anwohner wurden zunächst aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nachdem Messungen der Feuerwehr keine Schadstoffbelastung ergaben, wurde die Warnung aufgehoben. Die Brandursache war zunächst unklar, ebenso die Schadenshöhe.

Auch Szwarz muss pausieren: Adler beklagen nächsten Ausfall Die Personalsituation in der Offensive der Adler Mannheim spitzt sich weiter zu. Nach Matthias Plachta und Ryan MacInnis wird nun auch Jordan Szwarz rund sechs Wochen ausfallen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte. Der Angreifer zog sich beim Duell mit dem ERC Ingolstadt (2:1) am vergangenen Sonntag eine Beinverletzung zu.