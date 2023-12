Wo es in Europa jetzt noch warm ist: Sommerurlaub im Winter?

Wer sagt, dass der europäische Sommer nur im Juli und August existiert?

Auch im Winter bietet Europa eine Vielzahl an verlockenden Reisezielen, die in den kühleren Monaten mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen aufwarten. Packt eure Badebekleidung ein, denn hier kommen die drei besten Ziele für einen milden Winterurlaub in Europa.