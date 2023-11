WLAN im Land mit rund sechs Millionen Euro gefördert

Mehr zum Thema

Quereinsteiger sollen als Lokführer ausgebildet werden Der künftige Betreiber des Dieselnetzes in Sachsen-Anhalt, die Bahntochter Start, will verstärkt Quereinsteiger als Lokführer ausbilden. Damit solle auch der hohe Bedarf an Fachkräften gedeckt werden, teilte der Bildungsdienstleister SBH mit. Die zwölfmonatige Ausbildung beginne im Februar in Halle und Magdeburg.

Dirigent Christophe Rousset bekommt Händel-Preis Der französische Dirigent Christophe Rousset soll in diesem Jahr mit dem Händel-Preis ausgezeichnet werden. Das Kuratorium der Stiftung Händel-Haus wolle damit Roussets jahrzehntelange, leidenschaftliche Interpretation von Händels Musik auf Originalinstrumenten würdigen, teilten die Veranstalter der Händel-Festspiele am Mittwoch in Halle mit. Gleichzeitig stellten sie auch das Programm der Veranstaltung vor. Unter dem Motto Oh là là! Händel? - Französische Inspirationen sollen die Festspiele vom 24. Mai bis zum 9. Juni stattfinden.