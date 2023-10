Die Mitarbeiter des Supermarktes wollten sich nicht äußern. Die Supermarktkette teilte auf RTL- Anfrage mit: Die Kundin sei in dem Markt bekannt. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen und setze auf die Klärung durch diese.

Das Video zeigt einen extremen Einzelfall und das mitten in einer ohnehin schon seit Wochen aufgeheizten Diskussion um Migration und den Umgang mit geflüchteten Menschen. CDU-Politiker Alexander Throm ist Mitglied des Deutschen Bundestages und sieht in dem Fall ein absolutes Negatvbeispiel verfehlter Integration.“Wir brauchen mehr Konsequenz in der konkreten Rückführung und in der konkreten Einzelfall Bearbeitung“, so der Politiker im Gespräch mit RTL.