Witterung: FC Bayern verschiebt öffentliches Training

Nach den starken Schneefällen am Wochenende hat der FC Bayern das eigentlich für Dienstag (10.30 Uhr) geplante öffentliche Training verlegt. Die Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters sollen Kapitän Manuel Neuer & Co. nun am Sonntag (10.30 Uhr) an der Säbener Straße in Aktion bewundern können.

Als Grund gaben die Münchner am Montag die weiter anhaltenden winterlichen Witterungsbedingungen an, die zu einer zu großen Verletzungsgefahr für die Besucherinnen und Besucher führen könnten. Demnach sind die Zugangswege an der Säbener Straße nicht frei zugänglich, zudem hätten sich Eisflächen gebildet.

Das Winterchaos in Bayern hatte schon für die Absage des Münchner Bundesliga-Heimspiels gegen den 1. FC Union Berlin am vergangenen Samstag gesorgt. Die Partie dürfte im Januar nachgeholt werden. Die Deutsche Fußball Liga hatte eine zeitnahe Terminierung angekündigt.