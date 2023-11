Wissing sieht beim Deutschlandticket die Bundesländer am Zug

Mehr zum Thema

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Zerf Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Zerf im Landkreis Trier-Saarburg einen Geldautomaten gesprengt. Der Hinweis auf die Tat sei am frühen Morgen eingegangen, teilte die Polizeiinspektion Saarburg am Montag mit. Demnach ist eine Filiale der Volksbank betroffen. Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tatausführung beständen derzeit nicht, hieß es. Am Gebäude sei ein Schaden entstanden.

Teils heftiger Schneefall und Glätte erwartet In Rheinland-Pfalz und im Saarland können die Straßen am Montag wegen Schneefalls und Schneeregens glatt werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht am Vormittag von Nordwesten Niederschlag auf, der oberhalb von 300 bis 400 Metern als Schnee vom Himmel kommt, in tieferen Lagen teils als Schneeregen. In der Eifel steige die Schneefallgrenze am Nachmittag auf 700 bis 800 Meter.