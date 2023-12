Wissing: Rhein-Vertiefung dringend erforderlich

Mehr zum Thema

Mainz empfängt Europa-League-Starter Freiburg Der FSV Mainz 05 will in der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg ausbremsen. Die Rheinhessen empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den Europa-Starter am 13. Bundesliga-Spieltag. Freiburg zeigte beim 5:0 gegen Olympiakos Piräus auf internationaler Bühne zuletzt eine ganz starke Leistung. Bei den Mainzern geht es immer noch darum, ob Interimstrainer Jan Siewert zu einer Dauerlösung wird. Welcher Bundesliga-Trainer ist denn nicht Trainer bis auf Weiteres?, sagte Siewert vor dem Heimspiel zu seiner eigenen Situation.

